Stellenabbau bei Build a Rocket Boy bestätigt

Was sich in der vergangenen Woche bereits abzeichnete (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), hat sich mittlerweile leider bestätigt. Oder mit anderen Worten ist es leider auch bei Build a Rocket Boy zu Entlassungen gekommen.

Der Umfang der Stellenstreichungen bei Build a Rocket Boy ist bisher leider noch unklar. Viele Betroffene haben sich aber in den sozialen Medien bereits dazu geäussert. So sind alle Bereiche des Entwicklers, von der Qualitätssicherung über Produzenten bis hin zu Künstlern und Level-Designern, von den Entlassungen betroffen. Hauptgrund dafür ist der missglückte und vielkritisierte Launch von "MindsEye".

Build a Rocket Boy beschäftigt laut offiziellen Angaben aktuell etwa 500 Personen, davon rund 300 in Grossbritannien und 200 an weiteren internationalen Standorten.