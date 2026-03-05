Build A Rocket Boy: Weitere Entlassungen angekündigt

Build a Rocket Boy, das Entwicklerstudio von Mark Gerhard und Leslie Benzies, hat jetzt leider weitere Entlassungen angekündigt. Dies ist eine Konsequenz aus dem Release von "MindsEye".

Von Mark Gerhard gibt es bereits erklärende Worte dazu. Darin bezeichnet er den Schritt als schmerzhaft und betont die Auswirkungen auf Mitarbeiter, Familien und die Community. Er führt die Probleme auf, seinen Worten nach, organisierte Spionage und Sabotage zurück und verweist auf laufende Ermittlungen mit externen Partnern und juristischer Beratung.

Schon vor der Auslieferung von "MindsEye" gab es negative Berichte über das Spiel. Gerhard spricht dabei von koordinierten Sabotageaktionen innerhalb und ausserhalb des Studios. Die Untersuchung soll jetzt zu strafrechtlichen Schritten führen, Details dazu werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt.

Bereits im vergangenen Juli war es zu einem Stellenabbau bei Build a Rocket Boy gekommen. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.