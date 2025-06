Heute müssen wir über zwei prominente Abgänge bei Build a Rocket Boy unterrichten. Der Zeitpunkt ist dabei auffällig.

Konkret haben Chief Legal Officer Riley Graebner und Chief Financial Officer Paul Bland den Entwickler Build a Rocket Boy offiziell verlassen. Gründe dafür wurden offiziell nicht genannt und beide dankten in Statements für ihre Zeit in dem Unternehmen.

Der Zeitpunkt der Abgänge sorgt aber für Aufsehen. So steht deren "MindsEye" nur eine Woche vor der Veröffentlichung. Es wurde bereits spekuliert, dass der Titel unfertig sei und dies ein Anzeichen von internen Problemen sei. Aber diesbezüglich sollten wir ja schon sehr bald um einiges schlauer sein.

Build A Rocket Boy wurde im Jahr 2016 vom ehemaligen GTA-Produzenten Leslie Benzies gegründet.