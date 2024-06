Der im fernen Thailand ansässige Entwickler Normadic Games hat "Burning Sword: Death Sun" angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der offizielle Trailer.

Hier wird uns genau eine Minute lang gezeigt, was "Burning Sword: Death Sun" zu bieten hat. Dabei wechseln sich packende Actionszenen mit erklärenden Storysequenzen ab.

"Burning Sword: Death Sun" lässt uns in eine alte Kampfwelt eintauchen, in der Zhang Yìxian, ein hochrangiger Schwertmeister, versucht, seinen gefallenen Meister zu rächen, und zwar in einer flotten Mischung aus herausforderndem Souls-ähnlichem Gameplay und flüssiger Hack-and-Slash-Action, welche ein einzigartiges, fesselndes Erlebnis schafft.

"Burning Sword: Death Sun" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.