Bus Bound vorgestellt

Publisher Saber Interactive und Entwickler stillalive studios, die Macher von "Bus Simulator 21", kündigen "Bus Bound" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen ersten Gameplay-Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns knapp eine Minute lang gezeigt, was inhaltlich und konzeptionell von "Bus Bound" zu erwarten ist. Dabei werden vor allem die unterschiedlichen spielerischen Facetten der Simulation hervorgehoben. Der Soundtrack passt auch wunderbar dazu.

In "Bus Bound" erkunden wir die pulsierende Stadt Emberville in offiziell lizenzierten Bussen und mache sie zu einem Paradies für Fussgänger – Haltestelle für Haltestelle. Dabei müssen wir natürlich immer höchst aufmerksam sein und zahlreiche Faktoren berücksichtigen.

"Bus Bound" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.