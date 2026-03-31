Bus Bound erscheint im April

Publisher Saber Interactive und der österreichische Entwickler stillalive studios haben einen Releasetermin für "Bus Bound" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis April gedulden.

Demnach wird "Bus Bound" ab 30. April erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Über weitere Umsetzungen, etwa für Switch 2, oder Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist nichts bekannt.

Zusätzlich wird uns ein neuer Trailer zu "Bus Bound" gezeigt. Darin erklärt man hauptsächlich, was die verschlafenen Viertel und geschäftigen Kreuzungen der Stadt so zu bieten haben.

Erst vor knapp zwei Wochen war ein detaillierter Übersichtstrailer zu "Bus Bound" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Bus Bound" war im September 2025 angekündigt worden.