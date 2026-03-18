Bus Bound: Neuer Übersichtstrailer

Saber Interactive und das Entwicklungsstudio stillalive haben einen frischen Übersichtstrailer zu "Bus Bound" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der neue Übersichtstrailer stellt über zweieinhalb Minuten lang den Ort vor, in dem "Bus Bound" spielt - eine ehemalige Bergbaustadt, die sich zu einer pulsierenden Metropole gewandelt hat. Dazu werden uns passende In-Game-Sequenzen gezeigt und zudem bekommen wir die zentralen Features erklärt.

Den Bedürfnissen der Stadt gerecht zu werden, bedeutet nämlich mehr, als nur Menschen von einem Ende der Stadt zum anderen zu befördern. Mit realistischen Verkehrssystemen, einem dynamischen Tag-Nacht-Zyklus und vielfältigen Wetterbedingungen liegt es an uns, den besten Bus für den jeweiligen Einsatz auszuwählen und die jeweiligen Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen.

"Bus Bound" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.