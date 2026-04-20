Bus Bound: Packender Trailer

Publisher Saber Interactive und das österreichische Entwicklerstudio stillalive studios haben einen weiteren Trailer zu "Bus Bound" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter neuer Trailer zu "Bus Bound" trägt den Titel "Everyday Hero" und erklärt folglich eineinhalb Minuten lang, warum ein Busfahrer täglich zum Held werden kann. Dabei bekommen wir hauptsächlich Rendersequenzen gezeigt, aber es gibt auch kurze Gameplayschnipsel zu sehen.

Bereits im März war der Releasetermin von "Bus Bound" verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Bus Bound" erscheint am 30. April für PS5, Xbox Series X und den PC.