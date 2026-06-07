Bus Simulator 27: Coach Bus Reveal Trailer

Der "Bus Simulator 27" enthält erstmal auch Langstreckenrouten inklusive neuer offiziell lizensierten Reisebusse. Publisher astragon und der Entwickler Simteract präsentierten den Coach Bus Reveal Trailer im Rahmen des IGN Live Showcases.

Mit dem Mercedes-Benz Tourismo, Scania Irizar i8 und MAN Lion’s Coach kommen drei bekannte Reisebusse in das Spiel, die man oft auf den Strassen antrifft. Mit diesen befahrt ihr nun auch in deutlich längeren Routen ganz Felica Bay. Felica Bay bietet eine weite eine und wunderschöne fiktive Region im südlichen Europa, die mit Küsten, Stränden, kleinen Dörfern und zwei Städten daherkommt. Zusätzlich zu Stadtrouten können diese nun können nun auch durch Überlandrouten miteinander verbunden werden.

Der "Bus Simulator 27" erscheint am 8. September 2026 für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S.