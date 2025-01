Bushcraft Simulator angekündigt

A2 Softworks stellt uns heute "Bushcraft Simulator" vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier wird uns "Bushcraft Simulator" knapp eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei werden uns einige packende und atmosphärische Sequenzen geboten.

Bei "Bushcraft Simulator" handelt es sich um ein realistisches Überlebensspiel mit Roguelike-Elementen, das uns in eine abgeschiedene, von wildem Wald überwucherte Umgebung versetzt. Entwickelt von A2 Softworks und veröffentlicht von Ultimate Games S.A., fordert Bushcraft Simulator uns heraus, so lange wie möglich in einer feindseligen Natur zu überleben. Dabei stehen uns nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung, während grundlegende Bedürfnisse wie etwa Gesundheit, Nahrung, Wasser und Wärme sorgfältig gemanagt werden müssen.

"Bushcraft Simulator" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung, aber momentan noch unterminiert.