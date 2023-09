Subliminal kündigt "Button City Soccer Days" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Einen Trailer zu dem Sportspiel bekommen wir auch gezeigt.

Tritt in "Button City Soccer Days" erneut gegen die Truppe von Button City an. Stelle dein Traumteam zusammen, plane deinen Tag, schliesse dich mit deinen Teamkameraden zusammen, geniesse actiongeladenen Fussball und gewinne am Ende das Turnier.

"Button City Soccer Days" ist aktuell unterminiert.