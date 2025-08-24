Bye Sweet Carole bekommt Release-Termin

Maximum Entertainment und Little Sewing Machine haben den Starttermin für "Bye Sweet Carole" bekanntgegeben. So soll der von Don Bluth und klassischen animierten Disney-Filmen inspirierte Horror-Thriller am 9. Oktober, also pünktlich zu Halloween, für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Über Bye Sweet Carole

Willkommen in Corolla...

"Bye Sweet Carole ist ein schrecklicher Thriller, inspiriert von den besten Animationsfilmen und entwickelt von Chris Darril. (Remothered)

Machen Sie sich bereit, in die Welt von Corolla einzutauchen und die Kaninchen zu treffen, die sie bevölkern.

Die Geschichte beginnt...

Die junge Lana Benton, getrieben vom furchterregenden Mr. Kyn, auch bekannt als "Old Hat", findet sich in einem mysteriösen verzauberten Garten wieder, um es mit bedrohlichen und verstörenden Kreaturen aufzunehmen. Nachdem sie mehrere Briefe von einem gewissen "French" entdeckt hat, beschliesst Lana, der letzten bekannten Spur von Carole Simmons zu folgen, einem gleichaltrigen Mädchen, das anscheinend aus dem Bunny Hall, einem Waisenhaus aus dem 19. Jahrhundert, entkommen ist. Das Gebäude ist nun von einer Kolonie wilder Kaninchen bevölkert, die ein dimensionsübergreifendes Portal in das Reich von Corolla öffnen können...

Hauptmerkmale:

Verwandle dich in ein Kaninchen und nutze das Beste aus deinen verschiedenen Formen.

Triff viele bunte Charaktere, angefangen von deinem besten Freund Mr. Baesie bis hin zur bösen Eule Velenia oder dem schlimmen Herrn Kyn.

Eine düstere Erzählung, die du in der faszinierenden Welt von Corolla entdecken kannst.

Entdecke ein ganzes Universum, das mit Techniken aus den besten Animationsfilmen von Hand gezeichnet wurde.

Du kannst nicht länger entkommen."