Publisher Just For Games und das italienische Entwicklerstudio Little Sewing Machine haben einen Reveal-Trailer zu "Bye Sweet Carole" geteilt. Besonders an dem für 2024 angesetzten Game ist, dass es optisch an klassische Disney-Cartoons erinnert. Spielbar wird "Bye Sweet Carole" voraussichtlich im kommenden Jahr auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

Über Bye Sweet Carole

Willkommen in Corolla...

"Bye Sweet Carole ist ein schrecklicher Thriller, inspiriert von den besten Animationsfilmen und entwickelt von Chris Darril. (Remothered) Machen Sie sich bereit, in die Welt von Corolla einzutauchen und die Kaninchen zu treffen, die sie bevölkern.

Die Geschichte beginnt...

Die junge Lana Benton, getrieben vom furchterregenden Mr. Kyn, auch bekannt als "Old Hat", findet sich in einem mysteriösen verzauberten Garten wieder, um es mit bedrohlichen und verstörenden Kreaturen aufzunehmen. Nachdem sie mehrere Briefe von einem gewissen "French" entdeckt hat, beschliesst Lana, der letzten bekannten Spur von Carole Simmons zu folgen, einem gleichaltrigen Mädchen, das anscheinend aus dem Bunny Hall, einem Waisenhaus aus dem 19. Jahrhundert, entkommen ist. Das Gebäude ist nun von einer Kolonie wilder Kaninchen bevölkert, die ein dimensionsübergreifendes Portal in das Reich von Corolla öffnen können...

Du kannst nicht mehr entkommen."