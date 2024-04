C-Smash VRS auch für PS5

Entwickler Wolf & Wood hat eine PS5-Fassung von "C-Smash VRS" angekündigt. Wir haben alle bisherigen Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Los geht es mit dem Teaser-Trailer, der gleich mal eine neue Dimension für die PS5-Version von "C-Smash VRS" enthüllt. Folgerichtig wird die Portierung auch den Namenszusatz "New Dimension" tragen. Das soll es jedoch noch längst nicht mit den Neuerungen gewesen sein, denn die Macher versprechen weitere Überraschungen für das finale Spiel. Insgesamt sollen wir uns am Ende in mehr als 140 Levels austoben dürfen. Diverse Online- und Koop-Modi werden auch an Bord sein.

"C-Smash VRS" greift das Spielprinzip auf: Erlebe den Arcade- und Konsolenklassiker mit neuem Look. Stell dir vor, du betreibst den coolsten Sport aller Zeiten und fühlst dich dabei belebt und entspannt zugleich, während sich dein Körper mit der perfekt darauf abgestimmten Musik und der immersiven Grafik im Einklang befindet. Das ist mehr als nur Sport, das ist ein Erlebnis.

Die PS5-Umsetzung von "C-Smash VRS" erscheint im Laufe des Sommers.