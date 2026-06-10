CAAAHR angekündigt

Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Mateo Covic stellen uns "CAAAHR" für den PC vor. Einen ersten Trailer hat man ebenfalls im Gepäck.

Bei "CAAAHR" handelt es sich um ein Koop-Rennspiel, in dem die Stimme der Motor ist. Nach dem viralen Koop-Rage-Spiel "Paddle Paddle Paddle" meldet sich Mateo Covic also mit seinem nächsten Freundschaftstest zurück.

In "CAAAHR" steuern zwei Spieler zusammen ein Auto. Eine Person gibt dabei Gas. Nicht mit der Taste, sondern der Stimme. Je lauter, desto schneller. Die andere Person lenkt dann durch gefährliche Strecken, Hindernisse, Sprünge und andere schlechte Ideen. Kurze Geräusche lösen zudem Boosts, Sprünge und Spezialfähigkeiten aus.

"CAAAHR" kann dabei lokal, online oder allein gespielt werden. Wobei "allein" bedeutet, dass man sich selbst anschreit. Der Titel richtet sich an Freundesgruppen, Streamer, Speedrunner und alle, die schon immer wissen wollten, wie belastbar eine Freundschaft so ist. Hier geht es um Chaos, Timing und fragwürdige Fahrkünste. Wir rasen durch ein grosses, handgebautes Level voller Fallen, Abkürzungen, Checkpoints und Panik. Online-Leaderboards laden ausserdem dazu ein, sich mit anderen Duos weltweit zu messen.

"CAAAHR" soll schon bald veröffentlicht werden.