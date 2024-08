Schweizer Studio Axon Flux: Debütspiel Cactus erscheint 2025

Das Schweizer Indie-Entwicklerstudio Axon Flux gibt bekannt, dass sein mit Spannung erwarteter erster Titel "Cactus" im März 2025 erscheinen wird. Die Ankündigung fällt mit der Gamescom 2024 zusammen, auf der "Cactus" in der Home of Indies Area (Stand 9 / Halle 40.2 (E014g-D015g)) präsentiert wird und Besuchern die exklusive Möglichkeit bietet, das Spiel vor Ort auszuprobieren.

Für alle Gamescom-Besucher ist Cactus diese Woche spielbar und bietet eine einzigartige Mischung aus packenden FPS-Mechaniken und einem ungewöhnlichen Setting und Protagonisten. Ausserdem ist ab sofort eine brandneue Demo des Spiels verfügbar, so dass Gamer weltweit das Spiel bequem von zu Hause aus erleben können.

Ein neuer Trailer gibt einen faszinierenden Einblick in das rasante und kreative Gameplay von Cactus. Der Trailer, der jetzt online ist, hebt die einzigartigen Spielmechaniken und die bizarre Welt hervor, die die Spieler erkunden werden.

Das Spiel bietet eine verrückte, aber fesselnde Spielmechanik, die den Spieler in einfallsreiche Kampfszenarien versetzt, von abprallenden Geschossen bis hin zu unkonventionellen Gegnern. Jede Begegnung ist darauf ausgelegt, den Spieler in Atem zu halten und ihm ein frisches und aufregendes Erlebnis zu bieten. Die charmante Indie-Ästhetik mit handgemachter Kunst und Liebe zum Detail erweckt die Spielwelt mit lebendigen Visuals und skurrilen Umgebungen zum Leben. Der künstlerische Stil des Spiels ist eine Hommage an die Indie-Kreativität, die lebendige Farben und fantasievolle Designs in einer Welt vereint, die ebenso fesselnd wie unterhaltsam zu erkunden ist.

"Cactus ist ein echtes Herzensprojekt für unser Team. Während wir ein Solo-FPS-Erlebnis bieten, das Genre-Veteranen ansprechen wird, laden die einzigartigen Mechaniken und die Ästhetik auch Neulinge des Genres ein, dieses skurrile Abenteuer zu geniessen. Als neues Studio am Indie-Horizont ist dies für uns nur der Anfang. In den kommenden Jahren planen wir, Cactus zu einer Serie auszubauen und verschiedene Spielerlebnisse anzubieten. Wir sind voller Ideen und können es kaum erwarten, die Welt von Cactus Anfang 2025 den Spielern vorzustellen."

Oliver Leins, Game Producer und Mitgründer von Axon Flux