Cairn verspätet sich

Eigentlich sollte "Cairn" am 5. November für PS5 und den PC veröffentlicht werden. Aber wie The Game Bakers jetzt bekannt gaben, verschiebt sich der Release des Survival-Climbers leider nach hinten.

Demnach wird "Cairn" jetzt irgendwann im Laufe des ersten Quartals für die eingangs erwähnten Plattformen verfügbar sein. Einen Grund für die Releaseverzögerung nennt man gleichzeitig nicht.

Aber es gibt auch noch gute Nachrichten zu "Cairn", denn es wird ein Update für die bereits erhältliche Demo geben. Dieses erscheint am 13. Oktober und erlaubt es uns, für eine begrenzte Zeit die Geister anderer Spieler sehen zu können, die neben uns klettern.

"Cairn" war beim Summer Game Fest im Juni vorgestellt worden.