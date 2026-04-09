The Game Bakers hat "On the Trail" enthüllt, einen kostenlosen DLC für den beliebten Survival-Climber "Cairn".

"On the Trail - Deep Water" ist der erste einer Reihe von kostenlosen DLCs, die euch neue Klettergebiete und frische Herausforderungen bieten, während ihr der Spur eines legendären Kletterers folgt. Der DLC bringt drei neue Kletterareale und führt das Deep Water Soloing ein: Ihr könnt nun über Wasser klettern, ohne die Konsequenzen eines tödlichen Sturzes befürchten zu müssen.

"Carin" verkaufte sich innerhalb von zwei Monaten über eine halbe Million Mal, was es zu einem der erfolgreichen Indie-Spiele des Jahres 2026 macht.

Der DLC soll im Sommer 2026 für PC und PS5 erscheinen.