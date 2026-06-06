Cairn: Kostenloser DLC angekündigt

The Game Bakers kündigten heute an, dass "On the Trail: Deep Water" im August erscheinen wird.

"Cairn" erschien Anfang dieses Jahres. Die Klettersimulation und die Geschichte über die Überwindung von Hindernissen wurden von euch und Kritikern positiv aufgenommen.

"On the Trail - Deep Water" ist der erste einer Reihe von kostenlosen DLCs, die Kletterer an neue Orte schicken, während sie der Spur eines Kletterers folgen. Der DLC bringt drei neue Kletterorte mit neuen Kletterproblemen und führt Water-Soloing ein: ihr erklimmt Felswände über offenem Wasser. Marco wird zu einem spielbaren Kletterer mit einem eigenen Kletterstil, der eine neue Herausforderung bietet.

Zusammen mit dem DLC erscheint der Free-Roam-Modus, der es euch ermöglicht, als Aava oder Marco nach Kami zurückzukehren, um jeden Pfad zu erkunden, den der Berg zu bieten hat.

"On the Trail: Deep Water" erscheint am 13. August 2026.