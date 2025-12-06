Cairn – Release-Termin steht fest

Nachdem der November-Termin für "Cairn" platzte, schafft Entwicklerstudio und Publisher The Game Bakers nun Tatsachen. Freuen können wir uns auf den Survival-Climber von den Machern von "Furi" für den 29. Januar 2026 für PlayStation 5 und PC. Auch wird es eine "Cairn Deluxe Edition" geben, welche ein Reisebuch zum Berg Kami, Wallpaper und drei Sammlerstücke, die dem Rucksack der Hauptfigur Aava hinzugefügt werden können, enthält. Preislich liegt diese bei $34.20/ 34.20 €, verglichen mit den $26.99/26.99 € der Standardversion, was in der Regel auch so in CHF ausfällt.

Über Cairn

REALISTISCHE KLETTERSIMULATION

"Die realistische Simulation von Cairn ermöglicht intuitives Klettern: Finde die besten Haltepunkte und platziere deine Hände und Füsse lückenlos mit einer einfachen Steuerung. Passe Haltung, Kraftaufwand und Gleichgewicht an, denn wenn du nicht aufpasst, stürzt du ab!

DER AUFSTIEG IHRES LEBENS

Als Profikletterin Aava brichst du zum Aufstieg auf den Berg Kami auf, dessen Gipfel noch nie erklommen wurde. Auf deinem Weg triffst du unerwartete Gefährten und erfährst von denjenigen, die liegen geblieben sind. Entdecke die Geschichte des Berges und entscheide, was Aava opfern würde, um ihren Traum zu erfüllen.

BAHNE DIR DEINE EIGENE ROUTE

Du kannst überall hinklettern. Erkunde den Berg, studiere die Felswand vom Boden aus und plane vorsichtig deine Route zum Gipfel. Löse Probleme, während du in der Wand bist, um schwierige Abschnitte zu überwinden. Du kannst auf alles klettern, also überlege dir deinen Weg gut!

KLETTERN IST EIN KAMPF

Das Klettern ist eine Herausforderung, denn jede Wand fühlt sich an wie ein Endgegnerkampf. Wer sich auf die Probe stellen will, findet hier eine nervenaufreibende Gelegenheit. Du kannst aber auch die Schwierigkeit anpassen, um dein Erlebnis zu personalisieren.

ÜBERLEBE DEN TÖDLICHEN BERG

Verwalte deine Ressourcen, um den langen Aufstieg zu überleben: Haken, Kreide, Fingertape, aber auch Essen, Wasser und Medikamente. Schlage Biwaks auf und erkunde den Berg, um Vorräte zu finden und den Gipfel zu erreichen.

PREISGEKRÖNTES TEAM

Ein unvergessliches Erlebnis von den Machern von Furi und Haven! Musik und Sounddesign hat das Team hinter Limbo, Inside, Control oder Cocoon übernommen, für die Illustrationen und die Story zeichnet sich der bekannte Comicbook-Künstler Mathieu Bablet verantwortlich."