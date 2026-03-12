Calamity Angels: Special Delivery auch für PC

Publisher Idea Factory International hat eine PC-Umsetzung von "Calamity Angels: Special Delivery" angekündigt. Einen Erscheinungstermin für diese gibt es auch schon.

So wird "Calamity Angels: Special Delivery" am 15. April auch für den PC erscheinen. Unterschiede zu den Konsolenfassungen scheinen nicht zu bestehen.

Schon jetzt bekommen wir einen Gameplay Overview Trailer zu "Calamity Angels: Special Delivery" gezeigt. Dieser erklärt über eine Minute lang, was von dem Rollenspiel zu erwarten ist. So wird uns etwa dessen spielerisches Grundgerüst in knallbunten Sequenzen und mit passendem Sound nähergebracht.

"Calamity Angels: Special Delivery" ist in hiesigen Gefilden seit 17. Februar für PS4, PS5 und Switch erhältlich.