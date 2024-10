Activision kommentiert Probleme von Call of Duty: Black Ops 6

Nachdem wir gestern bereits an dieser Stelle über diverse Performance-Probleme von "Call of Duty: Black Ops 6" berichteten, hat sich jetzt auch Activision erstmals zu dem Thema zu Wort gemeldet. So nannte man einen ersten Bereich, den man zunächst verbessern möchte.

So schreibt Activision bei X (ehemals Twitter), dass man aktuell das Spawning in "Call of Duty: Black Ops 6" beobachte. Hier ist momentan das Problem, dass Spieler automatisch respawnen anstatt das Geschehen erstmal von aussen zu beobachten. Bisher gibt es noch kein Zeitfenster bis wann dieses Problem behoben sein wird.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.