Activision kommentiert In-Game-Werbeanzeige in Call of Duty: Black Ops 6

Vor wenigen Tagen sorgte eine In-Game-Werbeanzeige für Mikrotransaktionen in "Call of Duty: Black Ops 6" für Aufsehen (unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle) und die Community reagierte überwiegend negativ darauf. Jetzt hat Activision die Situation kommentiert.

So erklärt man, dass besagte In-Game-Werbeanzeige für Mikrotransaktionen in "Call of Duty: Black Ops 6" lediglich aus Versehen veröffentlicht worden sei und ein technischer Fehler im Zusammenhang mit der vierten Season des Ego-Shooters gewesen wäre. Inzwischen habe man dies auch vollständig korrigiert. Na, dann kann ja in Zukunft nichts mehr schiefgehen.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.