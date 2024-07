Betas von Call of Duty: Black Ops 6 terminiert

Activision hat zwei Betas für "Call of Duty: Black Ops 6" konkret terminiert. Hierbei handelt es sich um den Early Access und den Multiplayer.

Los geht es mit der Early Access Beta für alle Vorbesteller von "Call of Duty: Black Ops 6". Diese beginnt am 30. August um 19 Uhr und endet genau fünf Tage später, also am 4. September. Ausserdem wäre da die Multiplayer Open Beta. Sie startet am 6. September ebenfalls um 19 Uhr und ist drei Tage später, also am 9. September, wieder vorbei. Hier können wir unter anderem das neue Omnimovement-System testen und einige Maps in Augenschein nehmen. Wichtig wäre noch, dass der Early Access diesmal auf keine Plattform beschränkt ist.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.