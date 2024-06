Call of Duty: Black Ops 6 braucht konstante Internetverbindung

Activision hat jetzt enthüllt, dass "Call of Duty: Black Ops 6" auch in der Kampagne eine konstante Internetverbindung benötigt. Die Begründung dafür bekommen wir auch.

Die konstante Internetverbindung zum Spielen von "Call of Duty: Black Ops 6" ist laut Activision nämlich nötig, um das stete Streamen von Texturen zu ermöglichen und den Installationsumfang somit im überschaubaren Umfang zu halten. Ein Blick in den Microsoft Store zeigt, dass dieser trotzdem bei satten 309,85 GB liegt, aber vielleicht ändert sich das ja noch.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.