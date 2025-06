Call of Duty: Black Ops 6 jetzt mit In-Game-Werbeanzeige

Aufmerksamen Augen ist eine weitere Neuerung in "Call of Duty: Black Ops 6" nicht entgangen. So ist ab jetzt nämlich auch eine Werbeanzeige innerhalb des Spiels vorzufinden.

Konkret werden damit Mikrotransaktionen für besondere Waffen in "Call of Duty: Black Ops 6" beworben. Dies geschieht beim Wechsel der der bisherigen Scheisseisen bzw. im zugehörigen Menü. Ob es sich dabei um einen Indikator für die Zukunft oder nur einen Test der Entwickler handelt, bleibt abzuwarten.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.