Call of Duty x Squid Game

Activision hat die nächste Kollaboration für "Call of Duty: Black Ops 6" und "Call of Duty: Warzone" in Aussicht gestellt. Einen Teaser dazu gibt es auch zu sehen.

Demnach gibt es im Januar 2025 in "Call of Duty: Black Ops 6" und "Call of Duty: Warzone" Inhalte aus der zweiten Staffel von "Squid Game". Diese startet am 26. Dezember bei Netflix.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.

"Call of Duty: Warzone" ist seit 10. März 2020 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.