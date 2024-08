Activision und Treyarch haben inzwischen bestätigt, dass eine frühe Entwickler-Version von "Call of Duty: Black Ops 6" geleakt ist. Die Verbreitung fand dabei hauptsächlich über die sozialen Medien statt.

Besagter Leak zeigt Aufnahmen eines noch unfertigen Builds von "Call of Duty: Black Ops 6". Er enthüllt dabei unter anderem eine Liste der Multiplayer-Karten, zeigt Perks und den Waffenschmied. Ausserdem gibt es Infos über die neue Spielmechanik namens "Omnimovement", welche Activision ja als zentrales Element des Ego-Shooters bezeichnet.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.