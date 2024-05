Black Ops 6 erscheint Day 1 für Xbox Game Pass

Bislang sind von offizieller Seite aus gesehen die Informationen zu "Call of Duty: Black Ops 6" rar gesät. Nun aber scheint sich zumindest ein Wunsch der Xbox-Spielerschaft zu bewahrheiten. Das Spiel soll bereits ab Tag eins des Releases ohne Umschweife via Microsoft Game Pass spielbar sein.

Über den hauseigenen Mitteilungskanal, genannt Xbox Wire, hat Microsoft ein wenig aus dem Nähkästchen zu "Call of Duty: Black Ops 6" geplaudert und nochmals auf den am 9. Juni stattfindenden Xbox Games Showcase hingewiesen. Dennoch liess das in Redmond, USA beheimatete Softwareunternehmen einige neue Informationen aus dem Sack. Neben der Veröffentlichung eines neuen Live-Action-Trailers mit dem Namen "The Truth Lies" wurde unter anderem auch die Veröffentlichungsstrategie des Shooters enthüllt.

Entsprechend dürfen sich all diejenigen, die eine Abonnement des Microsoft Game Pass besitzen, über einen Day-1-Release freuen. Über den eigentlichen Preis, was die physische oder digitale Version in den einzelnen Shops kosten wird, darüber hat Microsoft bislang noch nichts verraten.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wann "Call of Duty: Black Ops 6" im Handel erscheinen wird.