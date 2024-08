Erster In-Game-Trailer zum Zombies-Mode von Call of Duty: Black Ops 6

Activision und Treyarch präsentieren den ersten In-Game-Trailer zum Zombies-Mode von "Call of Duty: Black Ops 6". Diesen solltet ihr definitiv nicht verpassen.

Hier werden wir nämlich über zwei Minuten lang auf den Zombies-Mode von "Call of Duty: Black Ops 6" eingestimmt. Dabei wird überwiegend packende Action geboten. Zusammen mit dem kürzlich veröffentlichten Trailer bekommen wir somit auch ein sehr rundes Bild von dem Modus.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.