Activision und Treyarch haben die erste Saison von "Call of Duty: Black Ops 6" angekündigt. Sie beginnt bereits in dieser Woche und wir können uns auf viele neue Inhalte freuen.

Demnach startet die erste Saison von "Call of Duty: Black Ops 6" schon am 14. November. Inhaltlich können wir uns etwa auf drei brandneue Multiplayer-Maps freuen, aber ein Blick auf die Infografik zeigt, dass dies noch längst nicht alles ist. Langweilig dürfte es Spielern des Ego-Shooters also so schnell nicht werden.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.