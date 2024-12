Free Trial zu Call of Duty: Black Ops 6 kommt

Activision kündigt eine kostenlose Testphase für "Call of Duty: Black Ops 6" an. Bis diese beginnt, dauert es auch gar nicht mehr so furchtbar lange.

Demnach beginnt die Free-Trial-Periode für "Call of Duty: Black Ops 6" auf sämtlichen Plattformen am 13. Dezember. Sie endet dann genau eine Woche später, also am 20. Dezember. Der in diesem Zeitraum erzielte Fortschritt kann natürlich in die Vollversion übernommen werden.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.