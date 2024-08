Frischer Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6

Activision und Treyarch haben einen weiteren Trailer zu "Call of Duty: Black Ops 6" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns zweieinhalb Minuten lang die Entstehung der Terminus Island Zombies Map von "Call of Duty: Black Ops 6" erklärt. Die Entwickler kommen dabei natürlich ebenfalls zu Wort und neue Gameplay-Impressionen aus dem Ego-Shooter gibt es auch zu sehen.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.