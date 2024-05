Black Ops 6 soll auch für Xbox One & PS4 erscheinen

Mittlerweile kann jeder, insofern die Person es möchte, eine PlayStation 5 oder Xbox Series X im Handel problemlos käuflich erwerben. Dennoch erscheinen nach wie vor zahlreiche neue Titel auch für die ältere Konsolengeneration, sprich Xbox One und PlayStation 4. Auch "Call of Duty: Black Ops 6" soll in dieser Konstellation im Handel erscheinen.

Erst jüngst wurde mit "Call of Duty: Black Ops 6" der nächste Titel der beliebten Shooter-Reihe offiziell angekündigt. Erste Details zum Inhalt und Gameplay soll es im Umfeld des im Juni stattfindenden Summer Game Fests geben. Schon jetzt aber ist offenbar durchgesickert, dass "Black Ops 6" nicht nur für PS5 und Xbox Series X erscheinen wird, sondern auch die letzte Konsolengeneration weiterhin bedient wird.

Bislang wurde dies jedoch nicht von offizieller Seite bestätigt – es handelt sich hierbei um ein Gerücht, das von einem GameStop-Mitarbeiter in Umlauf gebracht wurde. Spätestens am 09. Juni sind wir schlauer. Dann findet nämlich der Xbox Games Showcase im Umfeld des Summer Game Fest statt.