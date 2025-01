Activision, Treyarch und Raven Software versorgen uns mit neuem Gameplay aus "Call of Duty: Black Ops 6". Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich die ersten 20 Minuten aus der neuen Zombies-Map für "Call of Duty: Black Ops 6" vorgestellt. Diese heisst bekanntlich "The Tomb" und ist seit dem Beginn der zweiten Season in dem Ego-Shooter verfügbar. Inhaltlich setzt sie genau da an, wo man in der ersten Season aufhörte. So begab sich dort ein britischer Archäologe namens Sir Archibald Fotherington-Smythe auf eine Expedition, verschwand aber unter mysteriösen Umständen. Bis heute ist sein Schicksal ungeklärt.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.