Klarheit zum Omnimovement-Feature von Call of Duty: Black Ops 6

Bisher herrschte bei Fans immer noch Unklarheit zum kommenden Omnimovement-Feature von "Call of Duty: Black Ops 6". Von Activision kam dazu jetzt ein Kommentar.

Demnach ist das Omnimovement-Feature von "Call of Duty: Black Ops 6" eine permanente Spielmechanik für sämtliche Spielmodi. Folglich werde es auch nicht möglich sein, es im Spiel einfach an- oder auszuschalten. Beim sogenannten Intelligent Movement sei dies dagegen stets möglich. Hier komme es schlicht auf die persönlichen Präferenzen des jeweiligen Nutzers an.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.