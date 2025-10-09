Call of Duty: Black Ops 6: Kostenloser Test startet heute

Activision, Treyarch und Raven Software weisen darauf hin, dass heute eine kostenlose Testphase für "Call of Duty: Black Ops 6" begonnen hat. Die Idee dahinter ist offensichtlich.

Demnach kann "Call of Duty: Black Ops 6" ab heute eine Woche lang komplett kostenlos gespielt werden. Dabei sind sämtliche Modi verfügbar, also etwa die Kampagne, Multiplayer und Zombies. Der erzielte Fortschritt kann auch in die Vollversion übernommen werden, sofern wir uns danach zum Kauf entschliessen.

Mit dieser Massnahme will man natürlich Genrekonkurrent "Battlefield 6" den Wind aus den Segeln nehmen. Dieser erscheint morgen und in der Vergangenheit gab es ja ohnehin immer mal wieder untereinander kleinere Seitenhiebe.

"Call of Duty: Black Ops 6" ist seit 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.