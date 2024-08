Activision und Treyarch haben einen Multiplayer-Trailer zu "Call of Duty: Black Ops 6" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier wird uns über zwei Minuten lang der Multiplayer-Aspekt von "Call of Duty: Black Ops 6" in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei werden uns einige imposante Szenen geboten. Der packende Soundtrack versetzt uns zusätzlich einen weiteren Adrenalinschub.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.