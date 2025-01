Nächste Zombies-Map für Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt

Noch in diesem Monat beginnt bekanntlich die zweite Season von "Call of Duty: Black Ops 6". Teil davon wird auch eine neue Zombies-Map sein, welche jetzt enthüllt wurde.

Besagte Map in "Call of Duty: Black Ops 6" hört auf den Namen "The Tomb" und setzt genau da an, wo man in der ersten Season aufhörte. So begab sich dort ein britischer Archäologe namens Sir Archibald Fotherington-Smythe auf eine Expedition, verschwand aber unter mysteriösen Umständen. Bis heute ist sein Schicksal ungeklärt, aber eigentlich dürfte klar sein, auf was diese Erzählung am Ende hinausläuft, oder? Da die zweite Season schon am 28. Januar beginnt, können wir es ja auch bald selbst herausfinden.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.