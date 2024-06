Zu Beginn des Xbox Games Showcase wurde gleich mal ein neuer Trailer zu "Call of Duty: Black Ops 6" gezeigt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir einen ersten Abriss der Story von "Call of Duty: Black Ops 6" geboten. So ist die Geschichte in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

Abseits davon wird auch ein Blick auf das Gameplay geboten. Hier sollten Serienfans wieder voll auf ihre Kosten kommen, da es effektvoll an allen Ecken scheppert und kracht.

"Call of Duty: Black Ops 6" erscheint am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.