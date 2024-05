Call of Duty: Black Ops 6 jetzt offiziell angekündigt

Nachdem es gestern bereits einen eindeutig zweideutigen Teaser zu sehen gab (unsere zugehörige Meldung findet ihr an dieser Stelle), wurde der nächste Ableger von "Call of Duty" jetzt auch offiziell angekündigt. Er hört auf den Namen "Call of Duty: Black Ops 6".

Die Enthüllung des Namens geschah dann durchaus ungewöhnlich, denn in diversen Tageszeitungen, wie etwa USA Today, waren entsprechende Anzeigen geschaltet. Die Verbindung zu dem gestrigen Teaser konnte dadurch hergestellt werden, dass darin ebenfalls der Slogan "The Truth Lies" zu lesen war.

Abseits davon sind handfeste Informationen zu "Call of Duty: Black Ops 6" noch Mangelware, was bedeutet, dass wir munter spekulieren dürfen. Nach dem Xbox Games Showcase am 9. Juni wird es aber eine gesonderte Präsentation des Titels geben, wonach wir um einiges schlauer sein sollten.

"Call of Duty: Black Ops 6" wird wohl im Oktober für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen.