Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 beklagen Performance-Probleme

Im Laufe der vergangenen Tage häuften sich die Berichte über Performance-Probleme aller Art mit "Call of Duty: Black Ops 6". Besonders schlimm scheint es dabei die PC-Fassung erwischt zu haben.

So ist etwa bei Reddit zu lesen, dass einige Spieler von "Call of Duty: Black Ops 6" dessen Einzelspieler-Kampagne offenbar nicht einmal starten konnten. Bugs und Abstürze werden ebenfalls gemeldet. Bisher wurde sich von offizieller Seite aus noch nicht dazu geäussert, aber das sollte erfahrungsgemäss nicht lange auf sich warten lassen. Künftige Patches sollten dann zumindest einige der Probleme beheben.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.