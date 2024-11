Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen von Call of Duty: Black Ops 6

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausgiebig mit der technischen Seite der Konsolenversionen von "Call of Duty: Black Ops 6" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Frane unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Call of Duty: Black Ops 6" auf den Konsolen über 13 Minuten lang analysiert. Dabei können PS5 und Xbox Series X grösstenteils überzeugen während PS4 und Xbox One doch stark an ihre Grenzen getrieben werden. Insgesamt wurde aber solide Arbeit geleistet.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.