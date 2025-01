Technik-Analyse zu den PS5-Pro-Upgrades für Call of Duty: Black Ops 6

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der PS5-Pro-Upgrades für "Call of Duty: Black Ops 6" genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PS5-Pro-Upgrades für "Call of Duty: Black Ops 6" über 19 Minuten lang analysiert. Dabei entpuppt sich diese als überraschend substanziell. So kann etwa auch die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) grösstenteils überzeugen.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.