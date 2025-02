Tony-Hawk-Projekt in Call of Duty: Black Ops 6 angedeutet

Gerüchte und Spekulationen über neue Projekte rund um Tony Hawk gibt es schon länger, aber jetzt wird es offenbar konkreter. So gibt es auf einer neuen Map in "Call of Duty: Black Ops 6" einen verdächtigen Teaser.

Wobei, ganz neu ist besagte Map in "Call of Duty: Black Ops 6" gar nicht, denn es handelt sich um eine überarbeitete Fassung der Grind-Map aus "Call of Duty: Black Ops 2". Jedenfalls ist auf einer Anzeigetafel im dortigen Skaterpark der 4. März (oder der 3. April nach europäischer Schreibweise) zu lesen. Die Schriftart ist dabei ganz klar die von Tony Hawk, weshalb von einer diesbezüglichen Ankündigung an einem der erwähnten Tage auszugehen ist.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.