Treyarch gibt bekannt, dass ein umfangreiches Update für "Call of Duty: Black Ops 6" verfügbar ist. Wir erfahren praktischerweise gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Das aktuelle Update für "Call of Duty: Black Ops 6" nimmt demnach zunächst einmal viele Anpassungen bei den Waffen vor. In anderen Modi wurden aber auch diverse Optimierungen durchgeführt. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird natürlich, wie immer, in den offiziellen englischen Patchnotes fündig.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.