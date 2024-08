Black Ops 6: Voice-Chat mit 'menschlichem Schutzschild' angekündigt

Wie schon eine Weile bekannt ist, wird es in "Call of Duty: Black Ops 6" die Funktion geben, andere verletzte oder bewusstlose Spieler als Schutzschild zu nehmen. Wie Treyarch uns nun auf X wissen lässt, soll es darüber hinaus ein neues Feature geben. So soll zwischen Angreifer und Opfer ein Voice-Chat geschaltet werden.

Dass es bei dieser Situation zwangsläufig zu toxischen Kommentaren kommen wird, liegt auf der Hand. Dessen scheint sich auch Treyarch bewusst zu sein, denn der Tweet wird mit den Worten "seid nett..." beendet. Viele Kommentare auf den Post gehen in die Richtung, dass diese Interaktionen zwangsläufig in anstrengenden und und weniger freundlichen Situationen enden werden.