Call of Duty: Black Ops 6 x Teenage Mutant Ninja Turtles

Nach "Squid Game" wurde jetzt die nächste Zusammenarbeit für "Call of Duty: Black Ops 6" angekündigt. Demnach können wir uns diesmal über ikonische Schildkröten freuen.

Ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet und, richtig, sehr bald wird es auch Inhalte der "Teenage Mutant Ninja Turtles" in "Call of Duty: Black Ops 6" geben. Ein kurzer Teaser stimmt uns jetzt schonmal darauf ein. Konkret terminiert ist das Ganze noch nicht, aber es ist ein Release im Rahmen der zweiten Season anzunehmen. Dafür wurde ja bereits ein Comeback der Grind-Map aus "Call of Duty: Black Ops 2" bestätigt.

Die Geschichte von "Call of Duty: Black Ops 6" ist in den Neunzigern angesiedelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges existiert die Sowjetunion nicht mehr. Allerdings wird auch angedeutet, dass nichts so ist, wie es zunächst scheint.

"Call of Duty: Black Ops 6" erschien am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.