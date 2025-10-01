Call of Duty: Blacks Ops 7: Offene Beta angekündigt

Activision hat jetzt bei einem separaten Showcase neue Informationen zu "Call of Duty: Blacks Ops 7" verraten. So wurden eine offene Beta in Aussicht gestellt und zwei neue Gameplayvideos gezeigt.

Demnach beginnt die offene Beta von "Call of Duty: Blacks Ops 7" am 5. Oktober um 19 Uhr und dauert bis zum 8. Oktober an. Der Early Access ist sogar schon ab morgen möglich. In diesem Rahmen können wir sechs Multiplayer-Maps auf Herz und Nieren prüfen.

Gleichzeitig wurde uns auch neues Material aus "Call of Duty: Blacks Ops 7" geboten. So bekamen wir etwa einige der insgesamt 18 zum Launch verfügbaren Multiplayer-Maps im Schnelldurchlauf gezeigt. Ausserdem wurden uns Einblicke in den Zombies Mode geboten.

"Call of Duty: Blacks Ops 7" erscheint am 14. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.