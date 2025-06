Call of Duty: Black Ops 7 enthüllt

Soeben wurde am Ende des diesjährigen Xbox Games Showcase der kommende Teil von "Call of Duty" enthüllt. Den zugehörigen ersten Teaser wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns "Call of Duty: Black Ops 7" (genau, so wird der kommende Ableger der renommierten Ego-Shooter-Reihe heissen) schonmal über drei Minuten lang schmackhaft gemacht. Das gezeigte Material erinnert dabei mitunter dezent an ein "Control" oder mitunter sogar an "Starfield", aber richtig handfeste Informationen dazu sind bislang leider noch Mangelware.

Folglich ist auch noch unklar, wann "Call of Duty: Black Ops 7" genau erscheint (vermutlich irgendwann im Oktober) und welche Plattformen damit versorgt werden. Vielleicht werden genauere Details ja im Rahmen der gamescom Opening Night Live am 19. August verkündet - schliesslich war das im letzten Jahr ja genauso.